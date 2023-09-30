Пленный боец ВСУ раскрыл недостатки немецкой БМП «Marder»

Пленный боец ВСУ рассказал, что немецкая БМП «Marder» постоянно ломается

Немецкие бронированные машины пехоты (БМП) «Marder», используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца. Недостатки техники раскрыл пленный украинский боец, передает РИА Новости.

«Везде все торчит. Электроника, все напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются. Там такого напичкано. Шланг, трубок, проводов. Там черт ноги себе поломает», — рассказал боец.

Он добавил, что для использования автомата «G36» техника оборудована специальными роликами, но к автомату Калашникова они не подходят. «Он туда не станет просто. А просто в угол его поставить — конечно, он мешает. При выходе, при входе постоянно за что-то цепляешься», — заключил он.

Ранее военнопленный из украинской армии сообщил, что бойцы ВСУ часто дезертируют из-за низкого морального состояния и вранья командования. «Доверяют им, а происходит все совсем наоборот», — пожаловался военный.

