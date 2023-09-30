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10:58, 30 сентября 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ раскрыл недостатки немецкой БМП «Marder»

Пленный боец ВСУ рассказал, что немецкая БМП «Marder» постоянно ломается

Фото: Bodo Schackow / Globallookpress.com

Немецкие бронированные машины пехоты (БМП) «Marder», используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца. Недостатки техники раскрыл пленный украинский боец, передает РИА Новости.

«Везде все торчит. Электроника, все напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются. Там такого напичкано. Шланг, трубок, проводов. Там черт ноги себе поломает», — рассказал боец.

Он добавил, что для использования автомата «G36» техника оборудована специальными роликами, но к автомату Калашникова они не подходят. «Он туда не станет просто. А просто в угол его поставить — конечно, он мешает. При выходе, при входе постоянно за что-то цепляешься», — заключил он.

Ранее военнопленный из украинской армии сообщил, что бойцы ВСУ часто дезертируют из-за низкого морального состояния и вранья командования. «Доверяют им, а происходит все совсем наоборот», — пожаловался военный.

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    Алевтина Запольская
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