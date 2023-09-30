Раскрыта схема обмана туристов в турецком баре на миллионы рублей

Турецкие силовики раскрыли крупную схему обмана туристов в местном баре

Раскрыта крупная схема обмана туристов в турецком баре на миллионы рублей. Об этом пишет издание Cumhuriyet.

Силовики упомянутой страны выяснили, что в местном баре Oasis на берегу Босфора регулярно обманывали клиентов-мужчин.

«Сотрудники ночного клуба зазывали одиноких туристов на популярных туристических улицах попить вместе пива, под этим предлогом приводя их в клуб. В заведении девушки, которые изображали клиентов, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли. В итоге мужчине предъявляли счет от 100 тысяч лир (356 тысяч рублей) и выше и требовали оплаты, угрожая туристу», — сообщают журналисты.

Отмечается, что ранее пострадавшие обращались за помощью в полицию, однако работников и владельца заведения, наказанных по статье «Мошенничество», оправдывали из-за нехватки доказательств. При этом уточняется, что сотрудники Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности зафиксировали от 80 случаев обмана, которые совершались с 2021 года.

«Клуб опозорил нас на весь мир», — говорится в материале.

Среди прочего, в сервисе Google Maps разделе комментариев о клубе мужчины жалуются, что им пришлось заплатить в баре от 750 до четырех тысяч долларов (от 73,5 до 389 тысяч рублей), поскольку им угрожали. По словам пользователей сети, им также подсыпали неизвестные вещества в напиток. Кроме того, часть отзывов написаны на русском языке.

В июне популярный у россиян курорт захлестнула новая схема обмана туристов. Так, австралийский путешественник рассказал, что видел, как местные жители в курортном городе Семиньяк кладут на некоторые банкоматы листок с написанной от руки надписью broken («сломано»), чтобы туристы воспользовались другим терминалом.