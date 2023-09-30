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10:27, 30 сентября 2023Россия

Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией

Глава ДНР Пушилин поздравил жителей с годовщиной воссоединения с Россией

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил жителей республики с годовщиной воссоединения с Россией. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Год назад наш родной Донбасс вернулся домой, в Россию (...) От всего сердца поздравляю всех, кому дорого это событие, с годовщиной воссоединения с нашей Родиной», — сказал он.

Пушилин также назвал референдум, на котором жители республики проголосовали за воссоединение с Россией, «историческим моментом, когда воля народа нашла свое однозначное и четкое выражение».

Ранее президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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    Алина Гончарова
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