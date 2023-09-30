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01:47, 30 сентября 2023Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о последствиях лжи о падении ракеты в Польше

Европейская правда: Зеленский лгал о непричастности к падению ракеты в Польше
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Опубликованный Варшавой отчет уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о непричастности Киева к падению ракеты на территории Польши. Об этом пишет «Европейская правда».

Издание напомнило, что позиция Киева «была абсолютно категорична». «Нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение», — говорится в материале.

Отмечается, что Украина до сих пор не взяла ответственность за произошедшее. Автор предупреждает, что такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для отношений Киева и Варшавы, чем сам инцидент.

«Ошибки, которые совершили украинские власти в ноябре прошлого года, могут оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые возникнут, если они будут цепляться за ложь», — делает автор вывод.

Ранее генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая на территории страны в ноябре прошлого года, принадлежала Украине.

15 ноября 2022 года ракета упала в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной. Снаряд попал в зерносушилку. Польские власти тогда экстренно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Позднее президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.

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