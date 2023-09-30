Подъем по лестнице снизил риск сердечных болезней на 20 процентов

Atherosclerosis: подъем по лестнице снизил риск сердечных болезней

Команда специалистов из Университета Тулейна пришла к выводу, что подъем по лестнице хотя бы на 50 ступеней в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Atherosclerosis.

В ходе работы авторы проанализировали данные более 450 тысяч взрослых людей. Участников опросили о семейном анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, факторах риска, а также об их привычках, образе жизни и частоте подъема по лестнице. Информация была собраны в начале исследования и спустя пять лет. Среднее время наблюдения составило 12,5 года. За это время было зафиксировано 39 тысяч случаев атеросклеротической болезни сердца, 30 тысяч случаев ишемической болезни сердца и более десяти тысяч случаев ишемического инсульта.

Оказалось, что ежедневный подъем по лестнице существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, вероятность таких болезней уменьшалась на 20 процентов, если участники поднимались в день хотя бы на 50 ступенек (исходно они не ходили пешком по лестнице).

В сентябре 2023 года сотрудники Университете штата Айова определили, что пожилым людям требуется проходить в среднем на три тысячи шагов в день больше (всего семь тысяч шагов), чтобы существенно снизить показатели повышенного давления.