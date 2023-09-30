Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале в годовщину вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав России отметил необходимость вернуть другие исторически русские земли, в настоящее время подконтрольные Киеву — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области», — заявил он.

По словам депутата, 30 лет назад русских жителей этих регионов предали и бросили, объявив о независимости Украины и отказавшись считаться с их интересами. Он отметил, что, несмотря на то, что с тех пор прошло столько времени, лучше сделать это поздно, чем никогда.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек, что к тому моменту, как киевские власти будут подписывать акт о капитуляции, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уже не будет в живых.