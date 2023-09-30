Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 30 сентября 2023Мир

В США рассказали о судьбе Зеленского к моменту капитуляции Киева

Экс-разведчик Риттер: к моменту капитуляции Киева Зеленского не будет в живых

Фото: Carolyn Kaster / AP

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек, что к тому моменту, как киевские власти будут подписывать акт о капитуляции, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уже не будет в живых. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров», — заявил Риттер.

Он выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто именно на условиях Москвы. По его словам, западным государствам необходимо понять, что им не удастся победить Россию руками Киева, после чего смириться с данным фактом.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул заявил журналистам, что Палата представителей США составила собственный проект бюджета без помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Китай сократил поставки дронов на Украину

    На Украине возмутились неспособностью ВСУ взять Токмак

    В Госдуме заявили о необходимости вернуть ряд подконтрольных Киеву областей

    Житель города в приграничном российском регионе получил ранение после атаки БПЛА

    В США рассказали о судьбе Зеленского к моменту капитуляции Киева

    ЦСКА обыграл «Балтику» в матче РПЛ

    Десятки женщин в сари станцевали в центре Москвы и попали на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа

    39-летняя российская теннисистка выиграла турнир в парном разряде

    Президент Сербии оценил возможность вторжения в Косово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости