Экс-разведчик Риттер: к моменту капитуляции Киева Зеленского не будет в живых

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек, что к тому моменту, как киевские власти будут подписывать акт о капитуляции, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уже не будет в живых. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров», — заявил Риттер.

Он выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто именно на условиях Москвы. По его словам, западным государствам необходимо понять, что им не удастся победить Россию руками Киева, после чего смириться с данным фактом.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул заявил журналистам, что Палата представителей США составила собственный проект бюджета без помощи Киеву.