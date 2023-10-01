Появилось полное видео из последней поездки Пригожина в Африку

Опубликовано видео из последней поездки Евгения Пригожина в Африку

В сети появилось видео из последней поездки в Африку российского бизнесмена Евгений Пригожина. Кадрами поделился Telegram-канал «Кепка Пригожина».

На видео хорошо видно ключевого командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина с позывным Девятый. Он был с Пригожиным в бизнес-джете, который потерпел крушение в Тверской области. Также в ролике присутствует нынешний командир «Вагнера», Герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров с позывным Лотос.

Также запечатлены моменты разговоров Пригожина и бойца ЧВК Бориса «Зомби». Например, Пригожин предлагает подшутить над Борисом и сказать ему, что его командировка в зону боевых действий на Украине (конкретно в Бахмут) ему приснилась.

Первая часть видео, на которой Пригожин рассказывает об обстановке в Африке и работе там ЧВК «Вагнер», появлялась в сети ранее. «[ЧВК] делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной», — говорит Пригожин на видео. Затем публикуются кадры, где Пригожин, Уткин и бойцы ЧВК летят на самолете.

На борту Пригожин поел и умылся из бутылки с водой. Позже показаны кадры из совещания Пригожина и Уткина с командирами ЧВК. Они беседуют о планах, в кадр попала карта боевых действий. Лица командиров при этом замылены. Затем показано обращение Пригожина к любителям обсуждения его ликвидации, записанное в августе, — там бизнесмен утверждает, что с ним все в порядке.

Также Пригожин показал свой вертолет, который он купил около 10 лет назад для поездок на совещания в Москве. Теперь же вертолет модифицировали и поставили на него пулемет, чтобы, как выразился Пригожин, «гонять бандосов». Помимо этого, в видео вставлены кадры общения Пригожина с местными жителями, в том числе бизнесмен раздает им черные пакеты — скорее всего, это гуманитарные грузы.

30 сентября стало известно, что на месте крушения джета российского бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области поставили памятник — там появился камень. К нему прикреплена табличка с надписью «ЧВК Вагнер, отвага, родина, справедливость, честь, кровь». Кто именно поставил монумент на этом месте, не уточняется. Кроме того, рядом с камнем возвышается черный флаг с рисунком черепа. На фотографии видно, что к месту уже возложили цветы.