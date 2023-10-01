«Ахмат» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

«Ахмат» сыграл вничью 1:1 с «Динамо» в матче десятого тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Светослав Ковачев на 21-й минуте. У гостей голом отметился Роберто Фернандес на 51-й минуте.

Таким образом, «Ахмат» после десяти матчей занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 12 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 16 баллами в активе.

В 11-м туре футболисты из Грозного сыграют на своем поле с «Рубином» 8 октября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Москвичи в этот же день поборются дома с «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Москве.