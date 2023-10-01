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06:03, 1 октября 2023Россия

Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские военные пресекли попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что Первая Славянская бригада нанесла поражение украинским военным, которые пытались в атаку. По словам российских солдат, оператор дрона установил место расположения бойцов ВСУ во время ведения огня противником. Координаты позиции ВСУ передали артиллерии бригады, после чего огневые точки были поражены.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об улучшении позиций сил России на ряде направлений. Пушилин также заявил, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.

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    Марина Совина
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