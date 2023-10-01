Стало известно об уничтожении боевиков «Азова»

ВС РФ уничтожили 50 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых и боевики из спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом передает РИА Новости.

Савчук уточнил, что группировка «Центр» при поддержке артиллерии и авиации нанесла огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 военных.

Военный добавил, что также уничтожены украинские боевая бронированная машина и пикап.