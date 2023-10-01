Минобороны подтвердило уничтожение беспилотников над Смоленском

Минобороны: силы ПВО уничтожили 3 украинских БПЛА над Смоленской областью

В небе над Смоленском были сбиты три беспилотника самолетного типа, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее о ликвидации украинских БПЛА сообщал губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, украинские БПЛА самолетного типа подавили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) и с помощью средств радиоэлектронная борьбы (РЭБ). Анохин отметил, что пострадавших нет.