Россия захотела достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой

МИД РФ заявил, что хочет достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой

В настоящее время основная задача России — достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, пишет ТАСС.

Он предположил, что в скором времени Россия достигнет поставленной задачи с безвизовым режимом с Латинской Америкой. «Со странами Карибского бассейна мы продолжим двигаться [в направлении отмены виз]», — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что жителям Украины разрешили въезжать в Россию без виз. В указе, подписанным российским президентом, устанавливается перечень данных, по которым граждане соседней страны будут пересекать границы России в безвизовом режиме. В список вошли паспорта и загранпаспорта, дипломатические паспорта, а также свидетельства о рождении для детей до 16 лет.

В конце июля также Иран и Россия заключили соглашение о безвизовых поездках. Тогда же посол Казем Джалали рассказал о готовности Ирана полностью отменить визы для россиян.