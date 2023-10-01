Мать Виктории Бони отреагировала на ее пластику

Телеведущая Виктория Боня показала реакцию матери на ее пластику

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня впервые показала матери свое лицо после пластической операции. Видео с реакцией родственницы на ее новую внешность звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Галины Бони, после операции у ведущей приподнялся нос, а взгляд стал выразительнее. Она также отметила, что не считает нынешний облик дочери страшным. На вопрос, нравится ли ей измененное лицо Виктории в общем, родственница звезды ответила: «В целом, ну, ты! Главное, чтобы было тебе хорошо!»

Мать Бони добавила, что теперь ведущая выглядит моложе, однако ей необязательно было делать операцию. «Я же тебе всегда говорила: голубушка, дорогая моя, ты у меня всегда прекрасна, тебе никуда не надо лезть! Ты всегда у меня на 25!» — сказала родственница Виктории.

Ранее Боня заявила, что опубликует свои фото после пластики, если фанаты заплатят ей полмиллиона долларов. В таком случае ведущая готова поделиться кадрами, на которых ее лицо не до конца восстановилось после вмешательства хирурга.