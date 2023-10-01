Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:0
1-й тайм
live
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
16:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Уго Умбер
Завтра
05:00 (Мск)
Даниил Медведев
Пекин (м)
13:37, 1 октября 2023Спорт

Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча

Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание во время матча Суперлиги

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Игрок московского «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание в матче 21-го тура Суперлиги — женского чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел во время встречи с ЦСКА. На 53-й минуте матча вышедшая на замену после перерыва Юкляева и представляющая армейцев Юлия Плешкова столкнулись головами. В результате футболистка «Локомотива» потеряла сознание.

Упавшей на поле Юкляевой оказали помощь работающие на турнире медики. Спортсменка была без сознания, ее госпитализировали.

Позднее в Telegram-канале «Локомотива» рассказали подробности о состоянии футболистки. «Полина Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи и отправляется в больницу для прохождения обследования», — говорится в сообщении.

Встреча проходила в подмосковных Химках. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом сбили ракету

    Киев опроверг информацию о предложении НАТО отказаться от территорий

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Российские военные отчитались о 37 сбитых беспилотниках Украины

    Российские военные сбили украинский Су-25 в ДНР

    Российские военные пресекли деятельность двух ДРГ на херсонском направлении

    Психолог назвал признаки не пройденной сепарации от родителей

    На Украине понадеялись на перемену решения США о поставках оружия

    Минобороны заявило об уничтожении украинских ракет «Гром-2» над Крымом

    Тревел-блогерша описала поведение итальянок фразой «в России будет стыдно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости