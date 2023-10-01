Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча
Игрок московского «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание в матче 21-го тура Суперлиги — женского чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Инцидент произошел во время встречи с ЦСКА. На 53-й минуте матча вышедшая на замену после перерыва Юкляева и представляющая армейцев Юлия Плешкова столкнулись головами. В результате футболистка «Локомотива» потеряла сознание.
Упавшей на поле Юкляевой оказали помощь работающие на турнире медики. Спортсменка была без сознания, ее госпитализировали.
Позднее в Telegram-канале «Локомотива» рассказали подробности о состоянии футболистки. «Полина Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи и отправляется в больницу для прохождения обследования», — говорится в сообщении.
Встреча проходила в подмосковных Химках. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.