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17:21, 1 октября 2023Спорт

Российский фигурист нашел способ обойти запрет на выступления под Rammstein

Российский фигурист Гуменник выступил на шоу под русскоязычный кавер Rammstein

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник нашел способ обойти запрет на выступления под музыку группы Rammstein. Его слова приводит Sports.ru.

Спортсмен выступил на шоу в Пекине под русскоязычную кавер-версию композиции. «К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же», — рассказал Гуменник. Он добавил, что сам предложил этот вариант музыкального сопровождения, однако не вся команда сразу согласилась с этой идеей.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein во время выступлений в короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.

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    Ксения Курашкина
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