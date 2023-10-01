Российский фигурист нашел способ обойти запрет на выступления под Rammstein

Российский фигурист Гуменник выступил на шоу под русскоязычный кавер Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник нашел способ обойти запрет на выступления под музыку группы Rammstein. Его слова приводит Sports.ru.

Спортсмен выступил на шоу в Пекине под русскоязычную кавер-версию композиции. «К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же», — рассказал Гуменник. Он добавил, что сам предложил этот вариант музыкального сопровождения, однако не вся команда сразу согласилась с этой идеей.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein во время выступлений в короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.