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18:32, 1 октября 2023Спорт

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче РПЛ

«Крылья Советов» со счетом 4:0 разгромили «Спартак» в матче десятого тура РПЛ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» разгромили московский «Спартак» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счетом 4:0. На седьмой минуте игры отличился Юрий Горшков, позднее он совершил дубль. На 78-й минуте ворота соперников поразил Бенхамин Гарре, а на 90-й — Владислав Шитов. Для хозяев эта победа стала третьей подряд в РПЛ.

На данный момент «Крылья Советов» удерживают второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 21 очко. «Спартак» занимает шестую строчку с 16 баллами в активе.

В 11-м туре самарский клуб сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 8 октября. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Красно-белые в этот же день примут на своей арене ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.

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    Ксения Курашкина
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