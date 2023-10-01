Объемы торговли Китая с Украиной сократились

ГТУ КНР: Китай не поставлял БПЛА Украине после начала СВО

Объемы торговли Китая с Украиной в январе-августе 2023 года сократились на 19,5 процента в годовом исчислении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

После сокращения объем торговли составил примерно 4,86 миллиарда долларов. Экспорт сократился на 34 процента, до 1,67 миллиарда долларов.

Из данных ГТУ также следует, что после начала специальной военной операции (СВО) Китай не поставлял Украине беспилотные летательные аппараты в промежутке с марта по декабрь 2022 года, а с января по август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять таких устройств.

При этом перед СВО, в январе-феврале 2022 года, Украина закупила у Китая около 530 БПЛА на 904 тысячи долларов (88,6 миллиона рублей). До этого Китай не продавал их покупателям с Украины.

Ранее издание The New York Times сообщило, что китайские компании сократили поставки дронов на Украину после того, как 1 сентября в стране ввели контроль за экспортом БПЛА. Уточняется, что фирмы, которые готовы снабжать Украину дронами, настаивают на использовании сложных торговых сетей. Издание утверждает, что за первое полугодие текущего года китайские фирмы предоставили Украине дронов и необходимых к ним материалов на сумму более 200 тысяч долларов.