В Конгрессе США исключили наступление нового шатдауна в ноябре

Спикер Маккарти: США смогут избежать нового шатдауна в ноябре

Соединенные Штаты смогут избежать нового шатдауна в ноябре, считает спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

Он подчеркнул, что палата представителей прикладывает усилия для предотвращения остановки работы правительства. При этом спикер также обвинил американских сенаторов в бездействии. Маккарти отметил, что они, в свою очередь, ничего не предприняли, чтобы избежать шатдауна.

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал возможный шатдаун в стране и подчеркнул, что разногласия в правительстве сейчас неприемлемы.