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21:21, 1 октября 2023Мир

В Конгрессе США исключили наступление нового шатдауна в ноябре

Спикер Маккарти: США смогут избежать нового шатдауна в ноябре
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Соединенные Штаты смогут избежать нового шатдауна в ноябре, считает спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

Он подчеркнул, что палата представителей прикладывает усилия для предотвращения остановки работы правительства. При этом спикер также обвинил американских сенаторов в бездействии. Маккарти отметил, что они, в свою очередь, ничего не предприняли, чтобы избежать шатдауна.

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал возможный шатдаун в стране и подчеркнул, что разногласия в правительстве сейчас неприемлемы.

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    Марина Совина
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