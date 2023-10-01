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15:37, 1 октября 2023Интернет и СМИ

В Казахстане снова отменили концерты Максима Галкина

В Астане и Алма-Ате отменили концерты Максима Галкина из-за ремонта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Казахстане снова отменены концерты артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которые должны были состояться в 8-9 октября в Астане и Алма-Ате. Об этом сообщили в организации «Казахконцерт», пишет ТАСС.

Утверждается, что концерты артиста отменены из-за ремонта в залах. В частности, с 4 по 10 октября предприятие «Астанинский водоканал» собирается провести технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе там, где находится «Казахконцерт» имени Розы Баглановой.

В июне представитель Максима Галкина в Казахстане сообщил о проблемах при организации концерта в Алма-Ате, запланированного на осень. По его словам, организаторы направили несколько писем в мэрию, чтобы забронировать даты, а также запросили договор для проведения концерта. После этого началась реализация билетов, которая оказалась незаконной.

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