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10:26, 1 октября 2023Экономика

В США резко подорожали бензин и дизель

В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На фоне масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета России на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Из-за этого в Штатах резко подорожали бензин и дизель, а переизбрание Джо Байдена на пост президента оказалось под угрозой, сообщает РИА Новости.

Россия урезала производство нефти на 300 тысяч баррелей в месяц до конца 2023 года, а Саудовская Аравия — на миллион. На цены повлияли и наводнения в Ливии, помешавшие поставкам. Согласно прогнозам ОПЕК+, глобальный суточный дефицит достигнет 3,3 миллиона баррелей в четвертом квартале. Стоимость барреля марки Brent приближается к 100 долларам. При этом спрос на нефть растет. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июне мировое потребление ископаемого топлива достигло рекордных 103 миллионов баррелей в день.

Стоимость нефтепродуктов также подскочила. За океаном цена за галлон (3,79 литра) бензина и дизеля приближается к четырем долларам. США является крупнейшим производителем нефти в мире, но с конца 2019 года мощность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) снизилась на 900 баррелей в день. Увеличение потребления энергии истощают запасы нефти и бензина, а НПЗ не хватает сортов сырой нефти, которые подходят для получения дизеля. Сейчас стоимость галлона дизеля в США составляет 4,58 доллара против 4,34 доллара месяц назад. Ситуацию усугубило решение России ограничить на неопределенный срок экспорт бензина и дизеля в целях стабилизации внутреннего рынка.

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Глава крупнейшей в США компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лолер не исключает, что котировки поднимутся до 120 и 150 долларов. Аналитики Clearview Energy Partners считают, что подорожание бензина продолжится, так как это зависит от факторов, не контролируемых американской администрацией.

Из-за дорогого бензина рейтинги президента Джо Байдена могут серьезно пострадать. Чтобы сбить цены, в 2022 году активно распродавали сырье из стратегического резерва. Мера помогла, но запасы истощились до минимума с 1983 года, составив 346,8 миллиона баррелей вместо изначальных 600.

Ранее аналитики The Walls Street Journal назвали рост мировых цен на нефть одним из главных рисков для экономики США.

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    Александра Качан
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