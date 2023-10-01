Россияне пристали к подросткам из-за цвета шнурков

«Подъем»: в Новосибирске парни пристали к подросткам из-за цвета шнурков

В Новосибирске молодые парни пристали к подросткам 16 и 17 лет из-за шнурков красного цвета. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на отца детей.

От подростков требовали сказать, к какой субкультуре они принадлежат, снять шнурки и сказать на камеру, что «антифашисты нехорошие люди». После вмешательства отца, который включил камеру и предложил разговор в присутствии полиции, обидчики ушли.

«Потом на улице мы поговорили. Их позиция была такова: вы должны воспитать своих детей правильно и должны объяснить им, что если они носят такую одежду, то они должны отвечать за свой вид. Моих детей унизили, тыкали пальцами. Это дикость», — поделился россиянин.

По его словам, в 1990-е годы он сам неформально одевался, носил длинные волосы и тоже подвергался насилию от сверстников, но в 2023 году оскорбление или выяснение отношений из-за внешности недопустимо.

Мужчина добавил, что не желает наказания пристававшим, но хочет, чтобы его дети жили в безопасном обществе и могли выглядеть так, как им нравится, если это не нарушает общественные нормы. «Если это бы нарушало общественные нормы, я бы сам не разрешил моим детям так ходить по улицам», — заключил он.

В августе сообщалось, что в Нижнем Новгороде троих местных жителей избили из-за прически одного из них — у него были покрашены волосы. По горячим следам удалось установить личности мужчин. Ими оказались двое 16-летних жителей Нижнего Новгорода и 19-летний уроженец Азербайджана.

