В Словакии Украину назвали трагедией для всех и выступили за мирные переговоры

Лидер победившей в Словакии партии выступил за мирные переговоры по Украине

Лидер победившей на парламентских выборах партии Smer, экс-премьер Роберт Фицо назвал Украину «огромной трагедией для всех», а также заявил, что выступает за мирные переговоры. Об этом он сообщил на пресс-конференции, анонсированной под лозунгом «А все-таки получилось», передает РИА Новости.

«Если Smer будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — сказал он.

Левоцентристская партия Фицо победила на парламентских выборах с 23,58 процента голосов избирателей. Будучи премьером, Фицо трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и подчеркивал необходимость выстраивания дружеских отношений с Москвой.

После начала специальной военной операции на Украине Фицо возложил вину за начало военных действий на Запад. Он также критиковал страны за поставку Киеву оружия и утверждал, что в случае победы его партии на парламентских выборах военная помощь Украине со стороны Словакии будет прекращена.

