В горах Сочи пройдет фестиваль кино

В горах Сочи пройдет фестиваль «Разумный кинематограф»

Фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф» пройдет в горах Сочи. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Мероприятие пройдет в рамках конференции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий», рассказали в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Мероприятие будет проходить с 5 по 8 октября. Зрители увидят научно-популярные фильмы современных режиссеров. Отмечается, что ежегодно представляют до 25 картин, снятых в разных городах России.

Авторы рассказывают о редких животных и птицах, а также о задачах охраны природы.

В начале сентября на курорте «Роза Хутор» стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Председатель попечительского совета фестиваля этого года, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев указал, что деловая программа, подготовленная организаторами, несет большую практическую ценность.