В горах Сочи пройдет фестиваль кино
Фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф» пройдет в горах Сочи. Об этом сообщает «Вести Сочи».
Мероприятие пройдет в рамках конференции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий», рассказали в пресс-службе курорта «Красная Поляна».
Мероприятие будет проходить с 5 по 8 октября. Зрители увидят научно-популярные фильмы современных режиссеров. Отмечается, что ежегодно представляют до 25 картин, снятых в разных городах России.
Авторы рассказывают о редких животных и птицах, а также о задачах охраны природы.
В начале сентября на курорте «Роза Хутор» стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Председатель попечительского совета фестиваля этого года, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев указал, что деловая программа, подготовленная организаторами, несет большую практическую ценность.