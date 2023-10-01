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08:00, 1 октября 2023Моя страна

В горах Сочи пройдет фестиваль кино

В горах Сочи пройдет фестиваль «Разумный кинематограф»

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф» пройдет в горах Сочи. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Мероприятие пройдет в рамках конференции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий», рассказали в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Мероприятие будет проходить с 5 по 8 октября. Зрители увидят научно-популярные фильмы современных режиссеров. Отмечается, что ежегодно представляют до 25 картин, снятых в разных городах России.

Авторы рассказывают о редких животных и птицах, а также о задачах охраны природы.

В начале сентября на курорте «Роза Хутор» стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Председатель попечительского совета фестиваля этого года, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев указал, что деловая программа, подготовленная организаторами, несет большую практическую ценность.

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