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14:41, 1 октября 2023Россия

Жителям Смоленска рекомендовали остаться дома после обстрела ВСУ

Мэр Смоленска Новиков рекомендовал жителям остаться дома после обстрелов ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жителям Смоленска стоит сохранять спокойствие, не покидать без необходимости жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Такие рекомендации после обстрела Смоленской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) опубликовал мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

«Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб», — добавил он.

Новиков также призвал горожан не распространять фото и видеоматериалы с беспилотниками в соцсетях, а также не комментировать работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр также заявил, что группы в соцсетях подвергаются атакам ботов подразделений ВСУ, занимающихся информационными диверсиями (ЦИПсО) и призвал доверять только проверенным источникам информации, сохраняя бдительность.

Утром 1 октября в Смоленской области сбили пять беспилотников. Сначала губернатор Василий Анохин сообщил о трех сбитых в небе над Смоленском аппаратах, эту информацию подтвердили в Минобороны. Позднее он добавил, что над Смоленском и пригородами сбили еще два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

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    Сергей Истомин
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