Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 1 октября 2023Бывший СССР

Полковник описал стратегию ВСУ с наступлением холодов

Полковник Кнутов: ВСУ продолжат боевые действия даже с началом холодов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат военные действия даже с наступлением холодов, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Однако бои будут идти не во всех районах. В беседе с «Лентой.ру» он описал стратегию Киева в ближайшие месяцы.

«До зимы, пока не подмерзнет грунт, каких-то особо интенсивных огневых действий ждать не следует. Но боевые действия будут вестись независимо от дождей на артемовском направлении, то есть там, где есть городские постройки, на которые раскисший грунт особенно не влияет. Возможно какое-то движение наших войск на купянском направлении, если мы сможем еще дальше продвинуть свои части к городу», — сказал он.

Тем не менее есть две причины, из-за которых накал боевых действий по некоторым направлениям снизится, отметил специалист.

«Первое — тяжелая натовская техника не способна перемещаться по раскисшим грунтам. Второе — дроны, которые применяются, не способны летать в дождь, вести разведку и корректировать действия артиллерии. Есть, конечно, дорогостоящие дроны, которые способны летать в любую погоду, но их мало и на всю линию фронта их просто не хватит. Поэтому, я полагаю, снижение активности боевых действий с началом дождей будет ощутимо, но в полевых условиях, а не в городских», — объяснил военный эксперт.

Две-три недели — это максимум, что имеет сейчас Украина. Поэтому она сейчас попытается перегруппироваться и бросить свои силы на ореховское и токмакское направление. Еще одно направление — попытка захвата на левом берегу Днепра в Херсонской области для продвижения к Запорожской атомной электростанции

Юрий Кнутоввоенный эксперт

29 сентября РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с западными союзниками новое наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Агентство пишет, что для этого в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Также спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Боррель встретился с министром обороны Украины

    США попросили Украину 45 дней не допускать коррупционных скандалов

    Российский фигурист нашел способ обойти запрет на выступления под Rammstein

    Полковник описал стратегию ВСУ с наступлением холодов

    Кавказцев задержали в Москве за агрессивные обнимания с прохожими

    В ДНР заявили о возможности начала третьей мировой войны

    В российском городе рядом с памятником афганцам установили стелу героям СВО

    Miu Miu начал продавать трусы за полмиллиона рублей

    В Москве задержали мужчину с переносной лабораторией в рюкзаке

    В «Спартаке» высказались о ситуации с контрактом капитана клуба Джикии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости