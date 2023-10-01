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14:01, 1 октября 2023Путешествия

Тревел-блогерша описала поведение итальянок фразой «в России будет стыдно»

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и рассказала о поведении местных женщин. Своим мнением она поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, у итальянок горячий темперамент, поэтому за многие их поступки в России было бы стыдно. Например, блогерша отметила привычку итальянских женщин выяснять отношения громко и прилюдно. Она сочла неприличным спорить и ругаться у всех на виду и отметила, что россиянкам это несвойственно.

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Кроме того, по словам автора, итальянки показывают свое превосходство над мужчинами. «Они без стыда и совести могут отчитать своего мужчину, поставить его на место, — написала блогерша. — У нас другая культура и менталитет, согласно которому мужчина в семье (и в паре) главный».

Она добавила, что в Италии женщины привыкли обеспечивать себя сами и могут оскорбиться, если мужчина предложит оплатить счет в кафе. Также россиянка отметила, что итальянские женщины часто покупают готовую еду или ужинают в ресторанах. «Чтобы сэкономить время и получить удовольствие от еды, а не стоять у плиты полдня, а потом еще столько же, перемывая всю посуду», — пояснила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что завидует европейским пенсионерам. Ее восхитило, что люди зрелого возраста в Европе путешествуют, ведут активный образ жизни, часто видятся с друзьями и ходят в рестораны.

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    Мария Борисова
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