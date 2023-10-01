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09:32, 1 октября 2023Россия

Путин поздравил военных Сухопутных войск с профессиональным праздником

Президент России Путин в телеграммме поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил действующих военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Телеграмму с поздравлением опубликовали на сайте Кремля.

Президент отметил, что личный состав этого вида войск до сих пор продолжает «ратные, патриотические традиции» своих именитых военачальников и полководцев. Он также подчеркнул, что преданность родине и долгу ярко проявляются в том числе и в ходе спецоперации на Украине.

«Уверен, что личный состав Сухопутных войск будет и впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России. Желаю вам, вашим родным и близким всего самого доброго», — написал Путин.

Ранее Путин встретился с участниками специальной военной операции, которые отличились в бою около поселка Урожайное. В мероприятии приняли участие рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени Вишневского ко встрече подключился старший сержант Виктор Хамаганов.

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