Тренер призвала отказаться зимой от трех видов уличной активности

Фитнес-тренер Бутова призвала отказаться зимой от йоги, бега и плавания на улице

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала виды уличной активности, которыми не стоит заниматься зимой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Эксперт призвала новичков отказаться от пробежек. «Из-за низкого уровня подготовленности организм может не справиться с нагрузкой в сочетании с минусовой температурой. Неподготовленная дыхательная система может быть подвержена респираторным заболеваниям», — объяснила она.

Также специалист предложила перенести с улицы в зал тренировки по йоге. Она отметила, что часто на занятии применяются статичные позы, из-за чего организм может быстро переохладиться.

Кроме того, Бутова настоятельно рекомендовала отказаться от плавания в открытых бассейнах и водоемах. «Из-за холодной воды у неподготовленного человека может произойти резкий спазм, что негативно сказывается на состоянии здоровья», — подчеркнула тренер.

Ранее врач Рамил Шахвеледов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице. Эксперты посоветовали использовать пропускающую воздух одежду и составлять план занятия.