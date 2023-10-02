Похитителей антиквариата на 39 миллионов рублей из квартиры москвича осудили

В Москве осудили сообщников, укравших антиквариат на 39 млн руб. у коллекционера

Фигурантов дела о краже дорогостоящей коллекции картин у москвича отдали под суд

Начало событий в новости Фигурантов дела о краже дорогостоящей коллекции картин у москвича отдали под суд

Суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего мужчины и 79-летней женщины по делу о краже антиквариата на более чем 39 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Фигуранты дела признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и пункту «а» части 2 статьи 164 («Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность») УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине — в виде четырех лет условно. Оба должны будут выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

По данным следствия, 30 сентября 2020 года сообщники путем свободного доступа проникли в квартиру коллекционера и похитили оттуда антиквариат на общую сумму более 39 миллионов рублей. Похищенное в виде работ известных художников, старинных икон, а также различных старинных предметов, датированных XII-XVIII веками, позже было возвращено законному владельцу.