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Фигурантов дела о краже дорогостоящей коллекции картин у москвича отдали под суд

Суд рассмотрит дело о краже у москвича коллекции картин русских художников за 39 млн руб

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о краже у местного жителя дорогостоящей коллекции. По делу проходят двое фигурантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение 53-летнему мужчине и 78-летней женщине, которым инкриминируются статьи 158 УК РФ («Кража») и 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность»).

Из материалов дела следует, что 30 сентября 2020 года обвиняемые проникли в квартиру москвича, владеющего коллекцией антиквариата, на улице Большая Пионерская. Они похитили работы русских художников Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Давида Бурлюка, а также старинные иконы и прочие ценности XII-XVIII веков. Похищенные предметы, представляющие культурную ценность, были оценены на общую сумму в 39 миллионов рублей.

Кража была раскрыта, подозреваемых задержали, а коллекционеру вернули его вещи.

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Любовь Ширижик
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