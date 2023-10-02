Россиянка связала авоську рекордной длины

В Рязанской области мастерица связала авоську рекордной длины

Мастерица Наталья Барсукова из города Касимов Рязанской области связала самую большую в России авоську. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов России.

Длина авоськи составляет 3,05 метра, ширина — 2,03 метра. Общая длина изделия с ручками — 3,9 метра. Для работы понадобилось 5,5 метра полиамидного шнура.

«Эта удивительная сумка, известная своей прочностью и удобством, широко использовалась в быту и в настоящее время находит свое место в повседневной жизни. Авоська — символ русских традиций и национального мастерства, олицетворение прочности и удобства», — говорится в публикации.

Рекорд был зарегистрирован 27 сентября.

В июле шеф-повар Константин Ивлев в рамках кулинарного фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге приготовил самый большой в России рулет из ветчины. Вес изделия составил 41,5 килограмма.