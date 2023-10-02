Названы особенности новой версии Bayraktar

Военный эксперт Прохватилов: в новых Bayraktar могли улучшить электронику

У Вооруженных сил Украины практически исчерпаны запасы турецких беспилотников Bayraktar прошлой партии: российские военные научились их сбивать. Вероятно, в новой партии беспилотники прошли ряд усовершенствований. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Предыдущая, довольно большая, партия турецких беспилотников в начале имела серьезный эффект. Потом их начали сбивать, выставили серьезную ПВО, обучили военных бороться с этими беспилотниками. Потом они просто исчезли, были сбиты. Сейчас турки доработали Bayraktar, но мы не знаем, как именно, ведь на Украине их пока нет», — сказал Прохватилов.

Военный эксперт подчеркнул: следует ожидать, что российские военные отреагируют на новые беспилотники и научатся бороться с ними, как только они появятся у противника так же, как научились бороться с другими видами оружия. Тем не менее, важно понимать, что не бывает ни наступательного, ни оборонительного оружия со стопроцентной эффективностью.

«Говорить, что новый Bayraktar что-то изменят, невозможно. Никаких принципиальных доработок сделать нельзя. Но можно, например, увеличить дальность их действия, чтобы они сбрасывали боеприпас на большем отдалении от линии соприкосновения. Можно улучшить электронику, чтобы она эффективнее противостояла средствам радиоэлектронной борьбы. Можно увеличить мощность боеприпасов», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом рассказал руководитель компании-производителя Baykar Defence Халук Байрактар.