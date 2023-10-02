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20:38, 2 октября 2023Культура

Бузова отреагировала на четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова

Бузова заявила, что рада четвертой беременности жены ее бывшего супруга Тарасова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на новость о том, что ее бывший муж, российский футболист Дмитрий Тарасов станет отцом в пятый раз. Об этом она сообщила в разговоре с журналистами, передает Telegram-канал Super.ru.

«Я очень рада. Мой бывший супруг всегда мечтал о большой семье и вот она у него есть», — отметила исполнительница.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, а спустя четыре года развелись. В 2018 году футболист женился на российской модели Анастасии Костенко, в браке у пары родилось трое детей — двое дочерей Милана и Ева и сын Алексей. В конце сентября супруги объявили о том, что станут родителями в четвертый раз.

Дмитрий Тарасов также воспитывает дочь Ангелину, которую ему родила первая супруга Оксана Пономаренко в 2009 году.

Ранее сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, что скоро впервые станет отцом.

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    Анастасия Астахова
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