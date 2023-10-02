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15:33, 2 октября 2023Экономика

Аналитики предупредили о хрупкости китайской экономики

Bloomberg: ряд отраслей экономики Китая находятся в хрупком положении

Фото: Tingshu Wang / Reuters

К настоящему времени ситуация в промышленном секторе экономики Китая стабилизировалась после периода неопределенности в первой половине 2023 года. Однако дальнейшее ускорение темпов роста ВВП КНР будет зависеть от мер государственной поддержки, сообщает Bloomberg.

В сентябре индекс производственной активности в Китае перешел к росту после полугодичного простоя. Однако дальнейшая динамика будет во многом зависеть от способности местных властей простимулировать внутренний спрос на продукцию и стабилизировать ситуацию на рынке труда, считают эксперты.

На ситуацию также будут оказывать давление сохраняющиеся проблемы в секторе услуг, индекс деловой активности (PMI) в котором по итогам сентября упал до самого низкого за последний год показателя роста в 50,2 пункта. Значение индикатора в сфере обрабатывающей промышленности также оказалось немногим выше отметки в 50 пунктов — рубежа, отделяющего увеличение активности от ее снижения.

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«Неожиданное падение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Caixin в сентябре сигнализирует о том, что некоторые сектора экономики Китая остаются хрупкими. (...) Неудача свидетельствует о том, что частный бизнес и экспортеры по-прежнему находятся под сильным давлением», — пришел к выводу экономист Эрик Чжу.

Ранее аналитики Всемирного банка предрекли странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) худшие экономические перспективы с конца 1960-х годов. Согласно обновленному прогнозу экспертов, темпы роста ВВП АТР по итогам 2024 года составят лишь 4,5 процента, хотя апрельская оценка подразумевала увеличение на 4,8 процента.

Кроме того, аналитики организации понизили собственный прогноз по приросту китайской экономики с 4,8 до 4,4 процента. На пересмотр оценки повлиял ряд факторов, включая протекционистские торговые меры США и растущие объемы долговых обязательств азиатских государств.

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    Анатолий Акулов
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