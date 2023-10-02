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13:50, 2 октября 2023Среда обитания

Крыша церкви обрушилась во время крещения и попала на видео

Крыше церкви обрушилась во время крещения в Мексике

В городе Сьюдад-Мадеро на юге мексиканского штата Тамаулипас обрушилась крыша церкви Санта-Крус. Инцидент произошел во время церемонии крещения, об этом сообщает газета Milenio.

Происшествие попало на видео, опубликованное на YouTube. На момент обрушения крыши в здании находилось 100 человек. В результате десять граждан не смогли выжить, трое из них — дети, среди которых оказался полуторагодовалый мальчик. Еще 60 пострадали. 23 раненых были госпитализированы, двое получили серьезные травмы.

На данный момент спасатели пытаются отыскать людей, оставшихся под остатками церкви. Дороги рядом с разрушенным зданием были перекрыты, а ученики находящихся по соседству школ временно переведены на дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что множество общественных зданий в Великобритании оказались под угрозой разрушения из-за того, что были построены из некачественного бетона. Речь идет об армированном автоклавном ячеистом бетоне, который широко использовали при строительстве одно- и двухэтажных общественных зданий в стране в 1950-1990-х годах. Правительство Британии начало обширную проверку таких построек.

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    Александра Качан
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