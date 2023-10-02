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19:12, 2 октября 2023Экономика

Экономист назвал главный влияющий на рубль фактор

Завкафедрой РЭУ Ордов связал будущий курс рубля с позицией экспортеров

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Курс рубля в ближайшее время будет непосредственно зависеть от позиции экспортеров, которые присматриваются к новым таможенным пошлинам, напрямую зависящим от слабости российской валюты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил завкафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, правительство пытается стимулировать возврат в страну валютной выручки, но сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят. Ордов отметил, что такой подход стал новым для всех — и для чиновников, и для бизнеса, и для налоговой службы.

Экономист подчеркнул, что если план по стабилизации курса рубля не сработает, то придется тем или иным способом принуждать экспортеров к продаже валютной выручки. Решить проблему национальной валюты каким-либо другим способом, считает он, не получится.

Курс доллара от TradingView

Гибкие пошлины на экспорт широкого перечня товаров начали действовать в России с 1 октября. Ставка сбора составит 4-7 процентов, она напрямую зависит от курса доллара к рублю — чем он выше, тем выше ставка. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой.

С середины лета для сдерживания курса рубля на комфортных уровнях Центробанк России поднял ключевую ставку с 7,5 до 13 процентов. Самое резкое повышение, с 8,5 до 12 процентов, состоялось в середине августа по итогам внеочередного заседания совета директоров. Тем не менее эффект от ужесточения денежно-кредитной политики был непродолжительным. Из-за этого ЦБ не исключает нового повышения ставки.

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    Платон Щукин
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