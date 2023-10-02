Второе дело бывшего мэра российского города закрыто из-за давности

Суд прекратил второе дело экс-главы Владивостока Гуменюка

Фрунзенский районный суд Владивостока прекратил производство по второму уголовному делу бывшего мэра города Олега Гуменюка о превышении им полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Китаева.

Дело закрыто в связи с истечением срока давности. Гуменюку вменялись махинации с катером в 2017 году, причинившие ущерб бюджету в 17 миллионов рублей. Он на тот момент занимал должность руководителя хозяйственного управления администрации Приморского края.

Гуменюк свою вину не признавал, но согласился на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям.

18 января суд приговорил его к 16,5 года лишения свободы за получение взятки в размере 38 миллионов рублей. Он также должен выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей.

По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк получил от своего знакомого — директора нескольких строительных фирм — взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. По данным Следственного комитета, позднее, уже на посту мэра он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого.

После обжалования приговора апелляционная инстанция смягчила экс-мэру срок до 12 лет колонии.

Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, в марте 2019 года он был назначен на пост. 18 мая 2021 года он уволился после критики полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяки.