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12:58, 2 октября 2023Моя страна

В Краснодаре построят 40 храмов

Глава Кубани Кондратьев рассказал патриарху Кириллу о планах построить 40 храмов
Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время его официального визита в Анапу и рассказал ему о планах по строительству церквей. Об этом сообщает «Кубань 24».

По словам главы региона, только в Краснодаре предполагается возвести около 40 храмов.

«Православная вера является духовной основой жизни в нашем крае. Мы стремимся укрепить ее. Сегодня изменили концепцию, и теперь при строительстве новых микрорайонов предусматриваем не только обязательное возведение соцобъектов, но и церквей», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что строительство храмов стало обязательным, как и традиция, когда священники посещают школы и детские сады и общаются с детьми.

Ранее стало известно, что в музее Казанской епархии открылась выставка старопечатных книг. Среди экспонатов представлены первые полные печатные издания Библии в России, выпущенные в 1581, 1663 и 1751 годах, а также рукописные и старопечатные издания Псалтири, Евангелия и толкования текстов Священного Писания.

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    Варвара Кошечкина
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