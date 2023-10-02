В Краснодаре построят 40 храмов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время его официального визита в Анапу и рассказал ему о планах по строительству церквей. Об этом сообщает «Кубань 24».
По словам главы региона, только в Краснодаре предполагается возвести около 40 храмов.
«Православная вера является духовной основой жизни в нашем крае. Мы стремимся укрепить ее. Сегодня изменили концепцию, и теперь при строительстве новых микрорайонов предусматриваем не только обязательное возведение соцобъектов, но и церквей», — отметил Кондратьев.
Он добавил, что строительство храмов стало обязательным, как и традиция, когда священники посещают школы и детские сады и общаются с детьми.
Ранее стало известно, что в музее Казанской епархии открылась выставка старопечатных книг. Среди экспонатов представлены первые полные печатные издания Библии в России, выпущенные в 1581, 1663 и 1751 годах, а также рукописные и старопечатные издания Псалтири, Евангелия и толкования текстов Священного Писания.