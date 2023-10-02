Стало известно об использовании ВСУ военной техники из пенопласта

WSJ: ВСУ используют копии техники из пенопласта для отвлечения российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют копии военной техники в качестве приманки, отвлекающей на себя артиллерийский огонь российской армии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что полноразмерные макеты гаубиц, минометов, радиолокационных станций выпускаются украинской компанией «Митинвест» из пенопласта, сантехнического оборудования и металлолома.

«Когда мы размещаем эти ловушки на определенных участках фронта, они привлекают внимание противника», — цитирует издание работника предприятия.

Как указывает WSJ, уничтожение подобных приманок могло фигурировать в сводках Минобороны России о потерях ВСУ.

Ранее стало известно, что военнослужащие пятого морского строительного батальона ВМС США (NMCB-5) начали строить фанерные копии автомобилей Humvee. Военные строители из состава NMCB-5 развернулись на американской базе в Японии.