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20:21, 2 октября 2023Спорт

«Металлург» третий раз в истории клуба забросил восемь шайб в матче КХЛ

«Металлург» третий раз забросил восемь шайб за матч за всю историю клуба в КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» третий раз в истории клуба забросил восемь шайб за матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

2 октября «Металлург» на своей арене разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:3. Пять шайб магнитогорцы забросили в третьем периоде. У хозяев отличились Данила Паливко, Жан-Себастьен Ди, Данил Гололобов, Семен Кошелев, а также Денис Зернов и Павел Акользин, оформившие по дублю. У гостей голами отметились Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Никита Хлыстов.

Ранее магнитогорский клуб дважды показывал подобную результативность. В сезоне-2010/2011 команда обыграла со счетом 8:3 «Северсталь», а в сезоне-2017/2018 разгромила 8:2 «Куньлунь Ред Стар».

4 октября «Металлург» вновь встретится с «Нефтехимиком» в КХЛ. Матч начнется в 17:00 по московскому времени на «Арене-Металлург».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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