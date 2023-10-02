НАСА продлило работу миссии New Horizons

НАСА: работа миссии New Horizons продлена до конца 2020-х годов

Работа миссии New Horizons, в рамках которой было проведено исследование карликовой планеты Плутон, а в настоящее время — осуществляется изучение небесных тел пояса Койпера, продлена до конца 2020-х годов. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

В американском космическом агентстве надеются, что до конца десятилетия автоматическая межпланетная станция (АМС) успеет совершить пролет мимо одного из объектов пояса Койпера. В НАСА ожидают, что конкретное небесное тело, которое изучат в рамках миссии, будет определено позднее.

SpaceNews напоминает, что в конце десятилетия АМС покинет пределы пояса Койпера.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года на скорости около 14 километров в секунду приблизилась к Плутону на минимальное расстояние — 12,5 тысячи километров. На этот момент пришлась основная часть исследовательской работы.

Основная задача New Horizons — изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы и строении поверхности, а также взаимодействии с Хароном.