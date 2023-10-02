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20:29, 2 октября 2023Среда обитания

Актер Никоненко рассказал о жизни Никиты Михалкова в его коммуналке

Сергей Никоненко сообщил, что Никита Михалков жил в его квартире восемь месяцев

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Актер и режиссер Сергей Никоненко в интервью KP.RU рассказал, что в его коммунальной квартире одно время жил режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, а также ночевал режиссер и писатель Василий Шукшин.

Коммуналка, где Никоненко жил со своей семьей, находилась в центре Москвы — на Арбате. Режиссер отметил, что туда приходили погостить актеры Геннадий Матвеев, Татьяна Сидоренко, а также актер и поэт Леонид Филатов. «Я им нажарю сковороду картошки, а мыть ее и не надо, так чисто ее вычищали гости», — вспоминал Никоненко.

Кроме того, как минимум один раз у него ночевал режиссер и писатель Василий Шукшин, которого выселили из студенческого общежития после окончания учебы. «Он какое-то время ночевал на вокзалах, а когда я разрешил ему лечь спать в нашем шестиметровом чулане, он был просто счастлив», — сообщил актер.

Однако один из гостей, Никита Михалков, задержался в квартире Никоненко на гораздо более долгий период, чем рассчитывал изначально. После ухода от первой жены, Анастасии Вертинской, Михалков «попросился переночевать пару раз, а прожил восемь месяцев».

В мае звезда сериала «Молодежка» Михаил Гаврилов рассказал, что после развода с актрисой Анной Носатовой остался без квартиры и сбережений.

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    Полина Кислицына
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