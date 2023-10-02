Одесситы отказались от переименования площади Льва Толстого
Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого. Об этом сообщает украинское издание «Думская» в своем Telegram.
Жителям города предлагали изменить название площади в честь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима, но большинство проголосовавших отказалось от переименования.
Ранее власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, приняли решение о переименовании около 70 улиц, площадей и переулков, названия которых были связаны с Россией.