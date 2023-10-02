Главный производитель вагонов в России сменил директора второй раз за год

Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года

Гендиректор Объединенной вагонной компании (ОВК) Дмитрий Олюнин ушел в отставку, на это место назначен его заместитель по финансам Сергей Лимаренко, говорится в сообщении на сайте производителя.

Главный в России производитель вагонов меняет руководителя во второй раз менее чем за год. Олюнин возглавил компанию в ноябре прошлого года, до этого Тимофей Хряпов руководил ей с 2018 года. Причина отставки не указывается, совет директоров ОВК поблагодарил топ-менеджера за выполнение поставленных задач.

В структуру ОВК входят Тихвинский вагоностроительный завод, «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш», НПЦ «Пружина», ТСЗ «Титран-Экспресс», лизинговая компания Rail 1520 и ВНИИ транспортных технологий.

Главной задачей нового руководителя названы дальнейшее развитие производственного направления и совместная с банком «Траст» (владеет 27,76 процента компании) подготовка по продаже ОВК.

Ранее сообщалось, что операторы перевозок останавливают закупки вагонов из-за их резкого подорожания. По оценкам экспертов, рост цен связан с увеличением производственных издержек. Например, вагоны с поставкой в 2024 году поднялись в цене на 40 процентов по сравнению с концом 2022 года, хотя и это значение не окончательное, потому что свое влияние еще окажут общая инфляция и рост цен на металл.

Частично рост издержек объясняется дефицитом персонала. У четырех крупнейших производителей не хватает 15 процентов сотрудников, а оставшимся приходится поднимать зарплаты, чтобы не допустить оттока на оборонные предприятия.