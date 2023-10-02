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19:58, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 10 годам колонии за сбыт наркотиков вместе с подростком

В Пензе суд приговорил двоих мужчин к колонии за попытку продать наркотики

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пензе суд приговорил двоих молодых мужчин к колонии строгого режима за сбыт наркотиков в значительном размере и покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В феврале 21-летний житель одного из районов области познакомился в баре с 17-летним подростком, который рассказал о работе наркокурьером. Они договорились торговать вместе. В конце февраля молодые люди забрали более 34 граммов запрещенных веществ из места, о котором узнали из мессенджера. Они привезли наркотики в квартиру несовершеннолетнего и расфасовали их по сверткам. В результате россияне успели оборудовать в Пензе тайник с одним свертком.

28 февраля их задержали. Силовики провели досмотр двоих мужчин и квартиры подростка, во время которого нашли и изъяли более 80 свертков и гриппер-пакетов с наркотиком общей массой более 33 грамм. 21-летнего мужчину приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима, его соучастника — к трем с половиной годам колонии.

Ранее в Москве девятиклассник, ставший наркокурьером, устроил GTA-заезд на машине каршеринга и сбил патрульного полиции, который хотел проверить у него документы.

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