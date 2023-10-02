На Украине высказались об «оказавшемся в дерьме» из-за шутки о Зеленском Маске

Спикер Рады Стефанчук заявил, что Маск оказался в дерьме из-за шутки о Зеленском

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Илон Маск, ранее опубликовавший мем о просящем у США финансовой помощи Владимире Зеленском, «оказался по уши в дерьме». Об этом он высказался в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Тот момент, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он оказался по уши в дерьме», — написал политик в соцсети. При этом под постом Маска многие пользователи оставили негативные комментарии, в которых раскритиковали предпринимателя.

Ранее на шутку Маска отреагировали в Верховной Раде, опубликовав в X мем, известный пользователям как {{«парень с венами»||Популярный мем, на котором запечатлен очень напряженный парень с раздутыми венами на лбу, который отрешенно смотрит перед собой. В интернете это изображение используют, чтобы посмеяться над тем, насколько тяжело объекту шутки сдерживать себя в чем-либо.}}. Лицо героя публикации заменили на лицо Маска. «Когда пять минут не занимаешься пророссийской пропагандой», — гласила подпись к публикации.

Верховная Рада опубликовало мем в ответ на пост Маска. Незадолго до этого предприниматель выложил такую же картинку с лицом Зеленского и подписал: «Когда уже пять минут не просишь помощи в размере миллиарда долларов».