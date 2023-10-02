Появились подробности попытки атаки ВСУ авиационного завода в Смоленской области

Mash: один из дронов в Смоленской области упал на ВПП аэродрома Северный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать смоленский авиационный завод четырьмя дронами UJ-22 Airbornе. Подробности попытки атаки привел Mash в Telegram-канале.

По его данным, один из дронов упал на бетонной площадке у цеха №63 и сдетонировал — это произошло в воскресенье, 1 октября, около 10 часов утра. Впоследствии еще два дрона упали рядом с цехом №55, в результате оказалась повреждена крыша. Осколки от беспилотника упали на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный в Смоленской области.

Помимо этого, обломки четвертого дрона упали на балконы девятиэтажного дома, который находится рядом с ТРЦ «Кутузов». Все четыре беспилотника в Смоленской области посадили силами противовоздушной обороны (ПВО) или средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

О том, что ВСУ пытались атаковать российский авиационный завод, стало известно 2 октября. Один дрон ликвидировали в воздухе, еще три подавили средствами РЭБ. Никто не пострадал.