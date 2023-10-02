Появились подробности о забившем четырехлетнюю девочку бойце «Вагнера»

GOROD48: расправившийся с девочкой вагнеровец имеет общих детей с ее матерью

У забившего девочку бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» есть общие с ее матерью дети. Появившиеся подробности публикует издание GOROD48.

Мужчина приехал в отпуск в Липецкую область, там он избил жену и ее четырехлетнюю дочь. Женщина получила травмы, девочку спасти не удалось.

По информации издания, после появления у пары совместных детей — близнецов — вагнеровец стал упрекать жену за то, что она якобы больше любит дочь от первого брака. Вспомнив об этом во время ссоры, он швырнул девочку на пол.

В мае вернувшийся из зоны боевых действий боец ЧВК избил таксиста за Z-символику. Этому предшествовал спровоцированный вагнеровцем словесный конфликт.