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18:09, 2 октября 2023Россия

Появились подробности о забившем четырехлетнюю девочку бойце «Вагнера»

GOROD48: расправившийся с девочкой вагнеровец имеет общих детей с ее матерью

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

У забившего девочку бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» есть общие с ее матерью дети. Появившиеся подробности публикует издание GOROD48.

Мужчина приехал в отпуск в Липецкую область, там он избил жену и ее четырехлетнюю дочь. Женщина получила травмы, девочку спасти не удалось.

По информации издания, после появления у пары совместных детей — близнецов — вагнеровец стал упрекать жену за то, что она якобы больше любит дочь от первого брака. Вспомнив об этом во время ссоры, он швырнул девочку на пол.

В мае вернувшийся из зоны боевых действий боец ЧВК избил таксиста за Z-символику. Этому предшествовал спровоцированный вагнеровцем словесный конфликт.

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    Алан Босиков
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