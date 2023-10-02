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23:29, 2 октября 2023Мир

От Маккарти потребовали раскрыть подробности сделки с Байденом по Украине

Республиканец Гаетц потребовал от Маккарти раскрыть детали сделки с Байденом

Фото: REUTERS / Kevin Lamarque

Республиканец Мэтт Гаетц потребовал от спикера Палаты представителей Кевина Маккарти раскрыть подробности сделки по Украине, якобы заключенной с президентом США Джо Байденом для обеспечения временного финансирования правительства. Об этом политик завил, выступая в Палате представителей, пишет РИА Новости.

«Какие обязательства были даны президенту Байдену для продолжения растрат президентом Байденом в обмен на что для президента Байдена?» — адресовал Гаетц свой вопрос Маккарти.

Он потребовал объяснить, в чем именно заключается «секретная сделка по Украине». По словам политика, «все больше очевидно, на кого работает спикер Палаты представителей».

Ранее президент Соединенных Штатов выступил перед журналистами после того, как Конгресс предотвратил возможность сбоя в финансировании правительства, приняв временный бюджет, в который не вошла помощь Киеву. Политик отметил, что заключил со спикером Маккарти некую «сделку по Украине».

2 октября официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил, что долгосрочные оборонные контракты, связанные с оказанием военной помощи Украине, заморожены из-за провала в попытках согласовать среди конгрессменов финансовые нюансы помощи Киеву в рамках американского бюджета.

При этом представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась раскрывать детали сделки Байдена с Маккарти. По ее словам, она не будет «говорить за рамками того, что сказал президент».

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    Марина Совина
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